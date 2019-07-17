Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонииВести.Ru 04:23

Отбывающие наказание нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не забывают о своей основной профессии. Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂

Sports.ru05:10

«В футбол они не играли. Сидят в штрафном изоляторе». Начальник колонии — о Кокорине и Мамаеве

Матч ТВ06:00

Кокорин и Мамаев впервые сыграли в футбол в колонии (видео)

Советский спорт05:38

Начальник колонии высказался о видео с играющими в футбол Кокориным и Мамаевым

Газета.Ru06:21

Как Кокорин и Мамаев изменились в колонии. Их обрили и отправили играть в футбол

Sport24.ru04:33

Начальник колонии Кокорина и Мамаева: какой футбол? Они в штрафном изоляторе

Чемпионат06:05

Начальник колонии, где сидят Кокорин и Мамаев: «Какой футбол? Они сейчас в штрафном изоляторе»

Спорт-Экспресс05:37
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Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
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Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
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Политика

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Политика

Иран рассказал о «захвате» танкера ОАЭ

Танкер ОАЭ, который сломался в Персидском заливе, отбуксировали в территориальные воды, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, поступившее от представителя МИД Ирана Аббас Мусав.
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Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Политика

Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
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Назван самый плохой день для рубля

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Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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