Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонииВести.Ru 04:23
Отбывающие наказание нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не забывают о своей основной профессии. Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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