Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонииRT на русском 11:18
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
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с чего всё началось
Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).Московский Комсомолец08:15
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
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