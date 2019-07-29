Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).

с чего всё началось

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.

Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии

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