Футбол

Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонииРБК 09:46

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву оказалось легче переносить условия содержания в колонии №4 в Белгородской области, чем в СИЗО «Бутырка». Об этом они сообщили «Московскому комсомольцу», журналисты газеты навестили футболистов в ИК.
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