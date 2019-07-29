Футбол
Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонииРБК 09:46
Александру Кокорину и Павлу Мамаеву оказалось легче переносить условия содержания в колонии №4 в Белгородской области, чем в СИЗО «Бутырка». Об этом они сообщили «Московскому комсомольцу», журналисты газеты навестили футболистов в ИК.
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Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии
ГТРК Нижний Новгород26 июля в 23:15
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Ашберн
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