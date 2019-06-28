Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонииВести.Ru 05:38
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины. Об этом просил осужденный футболист "Зенита". Напомним, что они получили по одному году и шести месяцам заключения.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Общество
Обманутых дольщиков попросили отказаться от приобретенных ими квартир
Есть 2 варианта решения проблемы с дольщиками, которые приобрели квартиры в долгострое на 1-й Дачной в Саратове.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
84-летняя Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
Внучка Алисы Бруновны родила малыша. Сегодня стало известно, что внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево
Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.
Обновлено в 09:29
Экономика
Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Две новые подлодки «Лада» построят в Петербурге для ВМФ России
Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство двух новых подводных лодок проекта 677 «Лада».
Обновлено в 07:35
Общество
Жара во Франции побила абсолютный рекорд
По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.
Обновлено в 10:19
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Общество
Вызвавшие паводок дожди прекратятся в Иркутской области в понедельник
Дожди, вызвавшие сильный паводок в Иркутской области, где подтоплены почти три тысячи жилых домов, должны прекратиться в понедельник, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 08:42
Политика
Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Британия ответит на любое использование химоружия в Сирии, говорится в заявлении представителя офиса британского премьера.
Обновлено в 06:41
Экономика
Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление
Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский наградил Тымчука орденом посмертно
Украинский президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» координатора группы «Информационное сопротивление» и народного депутата фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня в Киеве.
Обновлено в 09:52
Недвижимость
Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа.
Обновлено в 09:50
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Общество
Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн
Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи
В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение
Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Путешествия
Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам
Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:40
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.
Обновлено в 03:39