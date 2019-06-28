Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонииВести.Ru 05:38

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины. Об этом просил осужденный футболист "Зенита". Напомним, что они получили по одному году и шести месяцам заключения.
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Суд направил в СИЗО распоряжения об отправлении в колонию Кокорина и Мамаева

Матч ТВ10:19

Суд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Кокорину и Мамаеву

РИА Новости10:05

Кокорина и Мамаева направят в одну колонию для отбывания наказания

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РБК04:51

Бушманов: если Кокорин и Мамаев уйдут на этап вместе, это сломает устоявшуюся систему

RT на русском08:33

Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Газета.Ru04:27
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

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Общество

Обманутых дольщиков попросили отказаться от приобретенных ими квартир

Есть 2 варианта решения проблемы с дольщиками, которые приобрели квартиры в долгострое на 1-й Дачной в Саратове.
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84-летняя Алиса Фрейндлих стала прабабушкой

Внучка Алисы Бруновны родила малыша. Сегодня стало известно, что внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
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Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.
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Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Две новые подлодки «Лада» построят в Петербурге для ВМФ России

Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство двух новых подводных лодок проекта 677 «Лада».
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Жара во Франции побила абсолютный рекорд

По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.
Обновлено в 10:19
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
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Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

Обновлено в 09:19
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Общество

Вызвавшие паводок дожди прекратятся в Иркутской области в понедельник

Дожди, вызвавшие сильный паводок в Иркутской области, где подтоплены почти три тысячи жилых домов, должны прекратиться в понедельник, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 08:42
Политика

Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Британия ответит на любое использование химоружия в Сирии, говорится в заявлении представителя офиса британского премьера.
Обновлено в 06:41
Экономика

Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление

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Обновлено в 09:45
Политика

Зеленский наградил Тымчука орденом посмертно

Украинский президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» координатора группы «Информационное сопротивление» и народного депутата фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня в Киеве.
Обновлено в 09:52
Недвижимость

Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа.
Обновлено в 09:50
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
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Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Общество

Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн

Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи

В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Происшествия

Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение

Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Путешествия

Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам

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Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.
Обновлено в 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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