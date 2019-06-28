Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины. Об этом просил осужденный футболист "Зенита". Напомним, что они получили по одному году и шести месяцам заключения.

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Общество Обманутых дольщиков попросили отказаться от приобретенных ими квартир Есть 2 варианта решения проблемы с дольщиками, которые приобрели квартиры в долгострое на 1-й Дачной в Саратове.

Шоу-бизнес 84-летняя Алиса Фрейндлих стала прабабушкой Внучка Алисы Бруновны родила малыша. Сегодня стало известно, что внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой.

Происшествия Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.

Финансы В ЦБ заявили о росте внешнего долга России Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.

Экономика Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Армия и оружие Две новые подлодки «Лада» построят в Петербурге для ВМФ России Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство двух новых подводных лодок проекта 677 «Лада».

Общество Жара во Франции побила абсолютный рекорд По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Энергетика Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Общество Вызвавшие паводок дожди прекратятся в Иркутской области в понедельник Дожди, вызвавшие сильный паводок в Иркутской области, где подтоплены почти три тысячи жилых домов, должны прекратиться в понедельник, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

Политика Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Британия ответит на любое использование химоружия в Сирии, говорится в заявлении представителя офиса британского премьера.

Экономика Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.

Политика Зеленский наградил Тымчука орденом посмертно Украинский президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» координатора группы «Информационное сопротивление» и народного депутата фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня в Киеве.

Недвижимость Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Общество Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.

Происшествия Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.

Происшествия Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.

Происшествия Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Происшествия В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.

Путешествия Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Политика Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.