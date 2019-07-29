Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонииRambler News Service вчера в 12:20
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области. Мамаев рассказал, что в колонию их везли в «столыпинском вагоне» ровно сутки, спали они на деревянной лавке без матрасов.
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с чего всё началось
Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).Московский Комсомолецвчера в 08:15
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