Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонииРИА Новости 10:45
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии. По словам спортсменов, она оказалась "не так страшна", как они представляли, а другие арестанты приняли их "по-доброму".
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с чего всё началось
Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).Московский Комсомолец08:15
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