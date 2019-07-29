Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонииГазета.Ru вчера в 12:03

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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с чего всё началось

Жизнь Мамаева и Кокорина в колонии: «Раздели догола, налили чифира»

Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).
Московский Комсомолецвчера в 08:15

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Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких

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Александр Кокорин рассказал, от чего он устал в тюрьме

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Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

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Происшествия

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
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Происшествия

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Обновлено в 00:33
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
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Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Обновлено в 01:40
Экономика

Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Уровень газификации Сахалинской области в течение следующей пятилетки может дойти до ста процентов (на данный момент - около трети), заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 00:53
Общество

В Японии из-за жары погибли 11 человек

Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае

Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Технологии

НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay

Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
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Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
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На Урале дети попытались ограбить магазин игрушек

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Общество

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Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Здоровье

Клещи продолжают нападать на жителей Хакасии

С начала эпидсезона 3229 человек пострадали от кровососов, в том числе 753 ребенка, что не превышает среднемноголетних значений.
Обновлено в 00:52
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы

Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах.
Обновлено в 00:42
Футбол

Почеттино назвал «Тоттенхэм» образцом в плане трат на трансферы

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал свою команду образцом успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете, передает Evening Standard.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный

В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Петербурге 2,5 часа тушили пожар на крыше торгового центра

Обновлено вчера в 21:54
Интернет

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Эксперты добавили, что программа, которая считывает банковские данные, идентифицирует используемый браузер.
Обновлено в 01:50
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

Обновлено в 00:57
Экономика

Фунт стерлингов рекордно обвалился

Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено вчера в 10:24
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Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Экономика

Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами

Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В Бурятии туристы попросили спасателей об эвакуации

Обновлено вчера в 03:48
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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