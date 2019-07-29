Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонииГазета.Ru вчера в 12:03
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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с чего всё началось
Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).Московский Комсомолецвчера в 08:15
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Издание считает, что это самая масштабная рекламная кампания со времен Второй мировой войны.
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На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
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Обновлено 28 июля в 12:21
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Обновлено вчера в 14:24
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Обновлено 28 июля в 08:19
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Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
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Обновлено вчера в 07:30
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Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Как сообщила газета, такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Эр-Рияда компенсаций.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов
Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
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В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено вчера в 19:06
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Обновлено вчера в 19:14
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«Росконтроль» назвал зубные пасты с содержанием токсичных веществ
Как говорится в сообщении на сайте «Росконтроля», для отбеливания зубов хорошо подходят три пасты - «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med.
Обновлено вчера в 11:26
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Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
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