Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонииГазета.Ru 12:03

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Жизнь Мамаева и Кокорина в колонии: «Раздели догола, налили чифира»

Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).
Московский Комсомолец08:15

Подробнее о событии

Скандал с Кокориным и Мамаевым

Чемпионат15:30

Мамаев: «Привез в тюрьму книгу христианского богослова. Читаю чаще, чем Достоевского»

Sport24.ru11:44

Кокорин и Мамаев спят впритык: кадры из колонии

Московский Комсомолец09:01

Александр Кокорин: «Хотелось бы вернуться в спорт»

Матч ТВ11:45

Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких

Советский спорт11:01

Кокорин и Мамаев рассказали, что сделают после освобождения из тюрьмы

Спорт-Экспресс13:56

Мамаев: «Готовим футбольный матч. Команду можно назвать „Золотой лев“»

Sport.ru12:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:07, Вашингтон
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Технологии

Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов

Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Футбол

Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Наука

Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено в 08:32
Недвижимость

В России выросли объемы жилищного строительства

Обновлено в 12:24
Общество

Опубликованы лидеры в голосовании за название арт-парка на Добролюбова

Обновлено в 09:34
Наука

Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии

Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Политика

В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Футбол

Роналду выразил сожаление в связи с уходом из «Реала»

Мальчик Хорхе в форме "Реала" выразил сожаление в связи с уходом форварда из мадридской команды.
Обновлено в 16:46
Наука

Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных

Эксперименты Накаути первыми были одобрены Министерством науки в соответствии с новыми правилами Японии.
Обновлено в 10:28
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Общество

В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Общество

В Байкальске снижается уровень воды в реке Солзан, вышедшей из берегов

Как сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Слюдянского района, в который входит Байкальск, информации об уровне воды в реке Харлахта, также вышедшей из берегов, нет, поскольку там отсутствует гидрологический пост.
Обновлено в 11:22
Экономика

ФРС США готовится опустить процентные ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Политика

Власти Украины хотят реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшие реформы сферы безопасности бессмысленны, поскольку исторически СБУ встроена во множество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 03:54
Политика

Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма

Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Обновлено в 11:52
Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика

В США Зеленского сравнили с Порошенко

Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сравнил политику бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Мосгорсуд освободил бывшего финдиректора «Нота-банка» Галину Марчукову

Сегодня Мосгорсуд изменил приговор и отпустил Марчукову сразу же после заседания, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 08:51
Политика

МИД России назвал деструктивной позицию США по Ближнему Востоку

МИД России назвал позицию США по палестино-израильскому конфликту деструктивной, противоречащей подходам большинства членов международного сообщества.
Обновлено в 15:58
Общество

AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Цех по производству шуб горит в Пятигорске

Цех по производству меховых изделий загорелся в Пятигорске Ставропольского края днем 29 июля, сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 10:45
Футбол

«Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте»

Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 15:10
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное