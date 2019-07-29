Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).

с чего всё началось

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Здоровье 5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.

Происшествия Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.

Политика Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Экономика Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1% Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.

Общество Жара и солнце вернутся в Петербург в августе Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.

Шоу-бизнес Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались Российский актёр Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет.

Гаджеты Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.

Здоровье В Севастополе по ФЦП создадут единый медицинский городок Инфекционную больницу, Больницу скорой помощи и Онкологический центр построят в едином комплексе.

Авто Volkswagen вывел на тесты электрокар ID Crozz в серийном кузове В течение прошлого зимнего сезона VW тестировал первых мулов ID Crozz в кузове Tiguan с немного более длинной колесной базой.

Политика Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Футбол СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита» Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан ответил отказом на предложение возглавить санкт-петербургский "Зенит", сообщает France Football.

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Футбол «Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны» Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.

Общество Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.

Авто Появились первые снимки новой Lada Vesta Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».

Происшествия Врачи не нашли у Навального признаков отравления Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.

Политика Росавиация хочет возобновить полеты на Украину Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Политика Трамп подтвердил сообщения о смене главы Национальной разведки США Президент США Дональд Трамп в сети микроблогов Twitter подтвердил свое намерение выдвинуть на пост главы Нацразведки конгрессмена-республиканца Джона Рэдклиффа.