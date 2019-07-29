Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонииГазета.Ru 12:03
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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с чего всё началось
Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).Московский Комсомолец08:15
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
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