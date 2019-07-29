Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).

с чего всё началось

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Происшествия «Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Музыка Медведев поздравил Крутого с юбилеем Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием композитора и продюсера Игоря Крутого.

Политика Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Политика В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.

Общество Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.

Армия и оружие Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

Политика Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Общество Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.

Армия и оружие В России началось серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.

Общество Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.

Шоу-бизнес Юрий Назаров признался, что жил на две семьи Актер успешно жил на две семьи и старался никогда не терять совесть, хотя было это порой очень непросто и даже сложно.

Политика На Украину вернули собаку задержанных в России моряков Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".

Политика Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.