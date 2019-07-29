Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонииМР7.ру вчера в 13:42

Футболисты ходят со всеми в столовую и хвалят тюремные пельмени и пирожки. Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
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с чего всё началось

Жизнь Мамаева и Кокорина в колонии: «Раздели догола, налили чифира»

Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).
Московский Комсомолецвчера в 08:15

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Скандал с Кокориным и Мамаевым

Чемпионатвчера в 15:30

Кокорин и Мамаев спят впритык: кадры из колонии

Московский Комсомолецвчера в 09:01

Мамаев: «Готовим футбольный матч. Команду можно назвать „Золотой лев“»

Sport.ruвчера в 12:58

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Спорт-Экспрессвчера в 18:07

Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких

Советский спортвчера в 11:01

Заключенные ИК-4: «У Мамаева и Кокорина нет никаких понтов»

Матч ТВвчера в 11:47

Мамаев: «Привез в тюрьму книгу христианского богослова. Читаю чаще, чем Достоевского»

Sport24.ruвчера в 11:44
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Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
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54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
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В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Политика

Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США

Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Общество

Рослесхоз пересмотрит границы зон контроля лесных пожаров в РФ

Министр природных ресурсов и экологии РФ Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать актуальность зон контроля.
Обновлено в 04:33
Политика

Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.
Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский освободил Короля Артура от должности

«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.
Обновлено в 04:43
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика

В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций

«Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке – смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии», – заявил он.
Обновлено в 01:52
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Ольга Бузова пожаловалась, что ест один раз в день

Выяснилось, что артистка есть либо один раз в день либо вообще остается голодной.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
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Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге

Обновлено в 04:31
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Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Футбол

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Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Космос

Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты

Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 14:27
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Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Общество

BlaBlaCar могут заблокировать в России

Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Футбол

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 29-летний центральный полузащитник подписал с клубом контракт до 2023 года.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России

В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
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Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин

Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
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