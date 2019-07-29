Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонииМР7.ру вчера в 13:42
Футболисты ходят со всеми в столовую и хвалят тюремные пельмени и пирожки. Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
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с чего всё началось
Внимание к колонии со стороны СМИ осужденных пока никак не затронуло. Но журналисты действительно пытаются всячески «атаковать» колонию, снимают ее с крыш ближайших домов (так в сеть попали первые кадры, на которых Кокорин и Мамаев запечатлены на футбольном поле).Московский Комсомолецвчера в 08:15
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