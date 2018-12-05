Происшествия
Кокорин и Мамаев впервые после задержания встретились в суде
Кокорин и Мамаев впервые после задержания встретились в судеРадио Маяквчера в 04:44
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые после задержания встретились в суде. Спортсмены находятся в одном помещении с прозрачными стенами в зале заседания, передает РИА Новости.
Радио Маяквчера в 04:44
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Суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогали следствию разобраться. Мы нашли недостающих свидетелей происшествия.
— Александр Кокорин, российский футболистОбщественное телевидение России вчера в 08:30
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