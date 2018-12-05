Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяцаREGNUM08:44
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить фигурантов дела под стражей ещё на два месяца — до 8 февраля 2019 года. Защита спортсменов в ходе судебного заседания добивалась изменения им меры пресечения на домашний арест.
REGNUM08:44
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Мнение, что я могу скрыться за границу, предвзято. 15 лет жизни я отдал спорту, я не хулиган и не рецидивист. Согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Готов полностью сотрудничать со следствием, ведь в наших интересах закончить как можно быстрее. Вину перед Соловчуком признаю частично.
— Павел Мамаев, российский футболистRT на русском 11:04
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