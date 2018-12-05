Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца
REGNUM
08:44

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить фигурантов дела под стражей ещё на два месяца — до 8 февраля 2019 года. Защита спортсменов в ходе судебного заседания добивалась изменения им меры пресечения на домашний арест.
REGNUM08:44
Павел Мамаев
Мнение, что я могу скрыться за границу, предвзято. 15 лет жизни я отдал спорту, я не хулиган и не рецидивист. Согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Готов полностью сотрудничать со следствием, ведь в наших интересах закончить как можно быстрее. Вину перед Соловчуком признаю частично.
— Павел Мамаев, российский футболистRT на русском 11:04

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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