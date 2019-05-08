Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновнымиSport.ru 08:29

Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщила судья Пресненского суда Елена Абрамова во время оглашения приговора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд подтвердил отсутствие сговора у компании Мамаева и Кокорина — приговор

РАПСИ08:55

Кокорин и Мамаев в день приговора: выглядели свежо, иногда улыбались

Sports.ru10:18

Судья: Кокорин и Мамаев нанесли побои Паку из хулиганских побуждений

Чемпионат08:15

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

РИА Новости07:59

История приговоров известным советским и российским спортсменам

ТАСС10:04

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными

BFM.ru07:46

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Life.ru07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:22
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество

Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро

Обновлено в 14:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика

Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута.
Обновлено в 21:12
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Политика

Сына Дональда Трампа вызвали для дачи показаний в Сенат

Комитет по разведке Сената Конгресса США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Кино

Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»

Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено в 01:43
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено в 13:36
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Обновлено в 12:58
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:34
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Политика

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено в 13:03
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Общество

Сахалин первым встретил День Победы

Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.
Обновлено в 20:40
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное