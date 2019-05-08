Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновнымиSport.ru 08:29
Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщила судья Пресненского суда Елена Абрамова во время оглашения приговора.
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