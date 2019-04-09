Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе судаГазета.Ru 07:20
3 апреля спортсменам и другим фигурантам дела продлили срок ареста до 25 сентября. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
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Предварительный сговор не признаю, нет доказательств, следствие это надумало. Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений. По Гайсину побои не признаю. К Паку не имею отношения.
— Павел Мамаев, российский футболистRT на русском 07:11
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