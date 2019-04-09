Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещамиГазета.Ru 05:12
3 апреля игроку петербургской команды и полузащитнику "быков" продлили срок ареста до 25 сентября. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
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Суд по существу. Близится развязка в процессе над Кокориным и Мамаевым
Аргументы и Фактывчера в 10:01
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Футбол
Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас
Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.
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ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
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Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
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Авто
В Сети появились первые «живые» фотографии самого доступного BMW
Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
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Политика
Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах
Утром во вторник, 9 апреля, Токаев объявил досрочные президентские выборы.
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Сотни людей пришли проститься с Георгием Данелией
Проводить режиссера в последний путь пришли несколько сотен человек.
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Криминального авторитета Таро освободили из колонии
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Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
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Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
Компания Great Wall сообщила, что новое кросс-купе Haval F7x станет доступно для заказа с 12 апреля.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
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Законопроект о госзакупках в сфере культуры прошел II чтение Госдумы
Законопроект, направленный на изменение и упрощение процедуры госзакупок для деятелей культуры, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 04:43
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Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Суд отклонил жалобу Аленичева на лишение прав и штраф
Ленинский районный суд Красноярска отклонил жалобу главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева на лишение его водительского удостоверения и наложении штрафа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:04
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Семенович показала ножки на миллион
Подписчики оценили ножки певицы на миллион. 39-летняя Анна Семенович устроила фотосессию в ослепительном наряде.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Общество
Брянская область и Росавтодор заключили соглашение
82 российских региона, в числе которых и Брянская область, ставшие участниками нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключили «денежные» соглашения с Росавтодором на предоставление межбюджетных трансфертов, предусматривающих финансирование дорожной деятельности субъектов РФ из федерального бюджета.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
Обновлено в 04:45
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Общество
В Госдуме предложили обязать супермаркеты принимать стеклотару
Фракция «Справедливой России» в Госдуме разработала законопроект, которым предлагается обязать крупные торговые сети принимать стеклотару.
Обновлено в 02:48
Общество
ФАС сообщила о штрафе Johnson&Johnson за рекламу «Гексорала»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила Johnson&Johnson в России штраф за рекламу лекарства «Гексорал», гарантирующую положительное действие препарата и называющую его «болезнетушителем №1», сообщила пресс-служба ФАС.
Обновлено в 04:22
Экономика
Китай хочет запретить майнинг биткоина
В Китае могут запретить майнинг криптовалют и продажу соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:10
Политика
В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба
Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27