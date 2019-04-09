Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещамиГазета.Ru 05:12

3 апреля игроку петербургской команды и полузащитнику "быков" продлили срок ареста до 25 сентября. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

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