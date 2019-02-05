Футбол

Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозакеГазета.Ru 04:01

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс". 6 февраля в 12.00 по московскому времени состоится рассмотрение ходатайства о продлении ареста футболистов.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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