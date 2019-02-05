Футбол
Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозакеГазета.Ru 04:01
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс". 6 февраля в 12.00 по московскому времени состоится рассмотрение ходатайства о продлении ареста футболистов.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Дело №1 российского футбола. Должны ли сидеть Кокорин и Мамаев? Все, что известно на этот момент
Еженедельник Футболвчера в 04:00
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Общество
Десятки поклонников пришли проститься с Децлом
Обновлено в 03:22
Музыка
Опубликован посмертный клип Децла
На официальном Youtube-канале Децла вышел посмертный клип исполнителя. В опубликованной композиции полностью отсутствуют слова.
Обновлено в 02:05
Авто
Skoda показала фотографии салона нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda показала первое изображение интерьера нового паркетника Kamiq для авторынка ЕС.
Обновлено в 04:58
Авто
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
"Живой" дебют обновленного семейства Volkswagen Passat состоится в рамках мартовской выставки в Женеве.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Общество
Умер корреспондент канала НТВ Юрий Кучинский
42-летний корреспондент телеканала НТВ Юрий Кучинский погиб в Москве за неделю до своего 43-летия.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
В BMW рассказали о зимних испытаниях электрического кроссовера iNext
Представители компании BMW опубликовали в Сети снимки закамуфлированной тестовой версии электрического кроссовера, который носит название iNext.
Обновлено в 02:10
Происшествия
СК объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых
Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявилив розыск по делу Арашуковых о хищении газа на 30 миллиардов рублей, сообщил СК.
Обновлено в 03:41
Интернет
Facebook Messenger разрешил удалять сообщения
Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Лавров отреагировал на слова Трампа о новом ДРСМД
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности заключения нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:07
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Подмосковных гаишников обвинили в незаконной выдаче прав 167 водителям
«Кандидаты в водители фактически не отвечали на комплект экзаменационных задач, сформированных в экзаменационных билетах, за них это делали сотрудники ГИБДД», — рассказали в ведомстве, добавив, что их клиенты получали водительские удостоверения в кратчайшие сроки.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает 6 февраля «Газета.ру».
Обновлено в 04:05
Кино
«Яндекс» решил заняться производством сериалов
Компания «Яндекс» расширяет профиль своей деятельности. В ближайшем будущем она намерена заняться производством сериалов.
Обновлено в 00:13
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг
Обновлено в 00:00
Политика
В Кремле назвали тревожными данные о возможном деле против Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию об открытии на Украине уголовного производства в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа», представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 04:55
Происшествия
ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва
Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:33
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Британская марка Aston Martin опубликовала тизер на новый электрический кроссовер Aston Martin Lagonda All-Terrain, который официально представят публике в рамках ближайшего автосалона в Женеве.
Обновлено в 05:03
Транспорт
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов
В "Твиттере" Московского метрополитена сообщается, что на оранжевой, Калужско-Рижской, ветке столичного метро произошел сбой движения поездов.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
У берегов США столкнулись два корабля американских ВМС
У Восточного побережья США произошло столкновение ракетного крейсера Leyte Gulf и сухогруза, принадлежащих американским ВМС, пострадавших нет.
Обновлено вчера в 22:08
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Политика
НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс
Послы 29 стран НАТО и Македонии в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета подпишут протокол о вступлении Македонии в альянс в присутствии главы македонского МИД Николы Димитрова.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Банк России изменил двуглавого орла на новом логотипе
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Медведев уволил главу «Автодора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Политика
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Происшествия
Взрыв дома в Магнитогорске объяснили попыткой сэкономить
Одной из причин взрыва жилого дома в Магнитогорске могла стать экономия этилмеркаптана — специального ароматизатора, который придает газу неприятный запах.
Обновлено в 04:28
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о «минировании» в Москве
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения о "минировании" в Москве "провокациями", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:11