Происшествия
Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru 09:11
Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Экономика
Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей
Обновлено в 11:31
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Посла Литвы в России отозвали из Москвы
Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке, сообщили РИА Новости.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта
Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Игры
В Star Conflict отмечают День космонавтики
Сообщается, что в апдейте добавлено новое командное развлечение — операция «Сияние» в соревновательном режиме «Лиги».
Обновлено в 11:05
Общество
Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В России завершились испытания новой ЗРС «Витязь»
Обновлено в 08:27
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Суд продлил до 14 июля домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы продлил до 14 июля этого года срок домашнего ареста главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 03:32
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Месси может пропустить матч с „Уэской“»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии здоровья аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против «Уэски».
Обновлено в 11:28
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Здоровье
Врач-сомнолог Алексей Мелехин: сон под музыку небезопасен для нервной системы
В целом, считает врач, сон под музыку нежелателен, поскольку небезопасен для нервной системы.
Обновлено в 09:21
Футбол
В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора
Обновлено в 08:05
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Авто
Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x
Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля
Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.
Обновлено в 04:42