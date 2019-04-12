Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева

Газета.Ru12:32

Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым

RT на русском10:43

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новости09:09

Чиновник Пак выходил из кафе с улыбкой после инцидента с Кокориным и Мамаевым

Матч ТВ09:01

Адвокат Кокорина: «Соловчук и Пак отказались от участия в судмедэкспертизе»

Спорт-Экспресс12:16

Свидетель сообщил подробности конфликта с участием Кокорина и Мамаева

РБК10:44

Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев

Lenta.ruвчера в 17:01
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Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Футбол

Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Экономика

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

Обновлено в 11:31
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

Обновлено в 09:59
Происшествия

Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»

В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

Посла Литвы в России отозвали из Москвы

Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке, сообщили РИА Новости.
Обновлено в 09:55
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Игры

В Star Conflict отмечают День космонавтики

Сообщается, что в апдейте добавлено новое командное развлечение — операция «Сияние» в соревновательном режиме «Лиги».
Обновлено в 11:05
Общество

Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию

По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

В России завершились испытания новой ЗРС «Витязь»

Обновлено в 08:27
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Суд продлил до 14 июля домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля этого года срок домашнего ареста главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 03:32
Кино

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года

"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Месси может пропустить матч с „Уэской“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии здоровья аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против «Уэски».
Обновлено в 11:28
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США

Обновлено в 11:52
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено в 11:46
Происшествия

Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 05:35
Здоровье

Врач-сомнолог Алексей Мелехин: сон под музыку небезопасен для нервной системы

В целом, считает врач, сон под музыку нежелателен, поскольку небезопасен для нервной системы.
Обновлено в 09:21
Футбол

В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора

Обновлено в 08:05
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Авто

Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x

Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля

Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот

Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.
Обновлено в 04:42
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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