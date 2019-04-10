Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападенийRT на русском вчера в 12:45

В общей сложности компания Кокорина и Мамаева потратила в «Кофемании» 264 790 рублей, в основном на алкогольные и слабоалкогольные напитки и коктейли. Также был обнародован чек из «Эгоиста», где компания футболистов потратила 123 410 рублей.
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Macallan с колой и «посещение гостьи». Россияне внимательно изучили чеки Кокорина и Мамаева

Телеканал 360°вчера в 19:20

Кокорин и Мамаев перед избиением водителя и чиновника потратили почти 400 тыс. руб. на стриптиз и алкоголь

Коммерсантъвчера в 13:45

Счет компании Кокорина и Мамаева в «Кофемании» составил 264 тысячи рублей

Спорт-Экспрессвчера в 12:05

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

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Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Чемпионатвчера в 12:12

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

RT на русскомвчера в 12:45

Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Sport24.ruвчера в 12:18
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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

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Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

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Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет

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Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

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Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
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Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
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В настоящее время проводятся ремонтные работы. Коммунальщики привезли питьевую воду к жилым домам и в больницу.
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Британские ученые назвали характерный симптом развития рака. Оказалось, на начавшееся заболевание указывает сильное ночное потоотделение.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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