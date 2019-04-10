Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападенийRT на русском вчера в 12:45
В общей сложности компания Кокорина и Мамаева потратила в «Кофемании» 264 790 рублей, в основном на алкогольные и слабоалкогольные напитки и коктейли. Также был обнародован чек из «Эгоиста», где компания футболистов потратила 123 410 рублей.
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Macallan с колой и «посещение гостьи». Россияне внимательно изучили чеки Кокорина и Мамаева
Телеканал 360°вчера в 19:20
Счет компании Кокорина и Мамаева в «Кофемании» составил 264 тысячи рублей
Спорт-Экспрессвчера в 12:05
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