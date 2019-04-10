Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападенийRT на русском вчера в 12:45

В общей сложности компания Кокорина и Мамаева потратила в «Кофемании» 264 790 рублей, в основном на алкогольные и слабоалкогольные напитки и коктейли. Также был обнародован чек из «Эгоиста», где компания футболистов потратила 123 410 рублей.
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Macallan с колой и «посещение гостьи». Россияне внимательно изучили чеки Кокорина и Мамаева

Телеканал 360°вчера в 19:20

Битва в суде. Как защищаются Кокорин и Мамаев и как на них нападают

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Sport24.ruвчера в 12:18

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

RT на русскомвчера в 12:45

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

РИА Новостивчера в 12:41

Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Чемпионатвчера в 12:12

Кокорин и Мамаев перед избиением водителя и чиновника потратили почти 400 тыс. руб. на стриптиз и алкоголь

Коммерсантъвчера в 13:45
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Кино

Вышел трейлер сериала «Покои» от Netflix

В сети появился трейлер первого сезона мистического сериала "Покои". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Netflix.
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Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

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Особых изменений астрологи не обещают Скорпионам, однако во второй половине месяца люди, рожденные под этим знаком, будут чувствовать спокойствие и умиротворение.
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Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

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Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Культура

Британская интерпретация «Роковых яиц» Булгакова шокировала публику

Британская театральная организация So It Goes показала в Лондоне спектакль «Роковые яйца» по одноименному роману российского писателя Михаила Булгакова.
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Общество

На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Общество

В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов

На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

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Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено вчера в 03:51
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Кардашьян рассказала о психическом заболевании Канье Уэста

Кардашьян рассказала, что после многочисленных походов по лучшим врачам Канье все же вынужден был признать, что страдает биполярным расстройством.
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Наука

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Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
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Политика

Украина расширила торговые санкции против России

Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Заседание кабмина транслировалось на YouTube.
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Транспорт

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Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

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Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви

Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
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Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
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Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500

Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
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Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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