Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Второй за день взрыв произошел в Екатеринбурге
В Екатеринбурге второй раз за день произошел взрыв. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.
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Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
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Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
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Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
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Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
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34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа
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