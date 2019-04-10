Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости вчера в 12:41

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Macallan с колой и «посещение гостьи». Россияне внимательно изучили чеки Кокорина и Мамаева

Телеканал 360°вчера в 19:20

Кокорин и Мамаев перед избиением водителя и чиновника потратили почти 400 тыс. руб. на стриптиз и алкоголь

Коммерсантъвчера в 13:45

Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Sport24.ruвчера в 12:18

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

РИА Новостивчера в 12:41

Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Чемпионатвчера в 12:12

Счет компании Кокорина и Мамаева в «Кофемании» составил 264 тысячи рублей

Спорт-Экспрессвчера в 12:05

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

RT на русскомвчера в 12:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой второй раз за три дня

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» 10 апреля произошел сбой, пишет со ссылкой на сайт Downdetector.
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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

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Футбол

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Амстердамский "Аякс" и туринский "Ювентус" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:34
Политика

В Судане произошел военный переворот

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Происшествия

Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви

Басманный суд 11 апреля рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok.
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Авто

Электрический седан Infiniti рассекретили до премьеры

В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Финансы

Фунт дорожает к доллару после переноса срока Brexit

Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару в четверг утром после того, как Евросоюз согласовал перенос срока Brexit на октябрь, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:36
Общество

Анастасия Волочкова обвинила россиян в их низком уровне жизни

Обновлено в 00:43
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

Обновлено вчера в 06:18
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
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Общество

Ждем грозу? Прогноз погоды на четверг

Правда, придется ли она на наш город пока не ясно, зато понятно точно, что четверг будет дождливым.
Обновлено вчера в 03:27
Музыка

Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети

Ольга Бузова неоднократно находилась под натиском хейтеров, поэтому стала на защиту Лазарева, опубликовав на просторах Instagram видео, где она подпевает представленной на конкурс композиции коллеги.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

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Политика

Рейтинг Путина за год упал на 15%

«В обществе держится ощущение безальтернативности: рейтинг Путина упал, но больше ничей рейтинг не вырос», — пояснил замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Наука

В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
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Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий

В результате сделки Сбербанк получит 51% ЦРТ, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из ее сторон.
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Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов.
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Россия начала поставки в Саудовскую Аравию огнеметов «Солнцепек»

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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