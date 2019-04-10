Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости вчера в 12:41
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Macallan с колой и «посещение гостьи». Россияне внимательно изучили чеки Кокорина и Мамаева
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Счет компании Кокорина и Мамаева в «Кофемании» составил 264 тысячи рублей
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Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
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На Филиппинах нашли останки людей нового вида
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Правда, придется ли она на наш город пока не ясно, зато понятно точно, что четверг будет дождливым.
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Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак
Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
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