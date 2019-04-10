Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Macallan с колой и «посещение гостьи». Россияне внимательно изучили чеки Кокорина и Мамаева

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В сети распространили фото чеков компании Кокорина и Мамаева из «Кофемании» и стриптиз-клуба (слабонервным не смотреть)

Советский спорт15:19

Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Чемпионат12:12

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

РИА Новости12:41

Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе

РБК13:04

Счет компании Кокорина и Мамаева в «Кофемании» составил 264 тысячи рублей

Спорт-Экспресс12:05

Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Sport24.ru12:18
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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