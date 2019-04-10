Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Macallan с колой и «посещение гостьи». Россияне внимательно изучили чеки Кокорина и Мамаева

Телеканал 360°19:20

Битва в суде. Как защищаются Кокорин и Мамаев и как на них нападают

Спорт-Экспресс17:10

Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Чемпионат12:12

Кокорин и Мамаев перед избиением водителя и чиновника потратили почти 400 тыс. руб. на стриптиз и алкоголь

Коммерсантъ13:45

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

РИА Новости12:41

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

RT на русском12:45

Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Sport24.ru12:18
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Футбол

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
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Происшествия

Жителя Саяногорска избили и отобрали машину в Магадане

Решение о возбуждении дела принято по результатам рассмотрения заявления жителя Саяногорска о совершенном в отношении него вымогательстве.
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Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Технологии

Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»

В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
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Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Финансы

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

Какие факторы могут повлиять на ход торговой сессии Угрозы Дональда Трампа повысить пошлины на импорт товаров из Европы в объеме $11 млрд, опасения по поводу глобального роста, а также неопределенность с выходом Великобритании из Европейского Союза остаются главными факторами, формирующими настроения инвесторов на Уолл-Стрит.
Обновлено в 09:27
Технологии

Искусственный интеллект и бизнес

Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
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Авто

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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
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В СПЧ считают необходимым усиливать соцподдержку узников фашистских лагерей

Глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод считает необходимым усиливать социальную поддержку узников фашистских лагерей и просвещать население на тему освобождения от фашизма.
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Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Политика

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Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
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Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
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Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили гражданский лайнер над Черногорией

Обновлено в 17:36
Происшествия

Шесть человек пропали при сходе поезда с рельсов в Китае

Шесть человек пропали без вести после схода грузового поезда с рельсов в городе Гунъи провинции Хэнань в Китае, сообщает портал "Сина".
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
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Общество

66 тысяч рублей: в России назвали размер зарплаты для достойной жизни

Россияне считают достойным ежемесячный доход (заработную плату) почти 66 тысяч рублей, нормальный для жизни в Москве - 100 тысяч.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Американский полковник раскрыл выгоду США от «угрозы России» в Европе

Как отметил Макгрегор, размещение американских войск за рубежом для противостояния другим странам является бессмысленным, так как Россия не собирается нападать на Европу, а Китай на Юго-Восточную Азию.
Обновлено в 21:02
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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Лидеры 27 стран ЕС согласовали отсрочку брексита

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза согласовали отсрочку брексита.
Обновлено в 19:01
Транспорт

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
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Происшествия

Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
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Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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