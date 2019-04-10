Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
Макрон встретится с Зеленским перед визитом Порошенко
Обновлено в 12:35
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Футбол
Унаи Эмери: «Арсенал» хочет играть против лучших команд, как «Наполи»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от грядущего противостояния с «Наполи» в Лиге Европы.
Обновлено в 10:41
Единоборства
Герман Титов: RCC попробует организовать бой Ковалев-Ярд
Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого все – и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков.
Обновлено в 13:24
Политика
Небензя назвал атакой на венесуэльцев заседание Совбеза
Ранее, как писал News.ru, вице-президент США Майк Пенс попытался прогнать постоянного представителя Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкаде с заседания Совбеза.
Обновлено в 12:27
Общество
Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили предложение повысить штрафы за превышение скорости
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 13:47
Футбол
Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года
Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Петербурге эвакуируют «Меги» на Парнасе и Дыбенко
Вслед за эвакуацией «Континента» на проспекте Стачек, в Петербурга началась эвакуация в «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Наука
Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Общество
Косметический бренд Lush уходит из соцсетей
Со следующей недели британский косметический бренд Lush будет использовать соцсети по-минимуму, говорится на официальной странице компании в Instagram.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп рассказал о попытке госпереворота в США
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра
На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01