Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Единоборства Герман Титов: RCC попробует организовать бой Ковалев-Ярд Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого все – и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков.

Политика Небензя назвал атакой на венесуэльцев заседание Совбеза Ранее, как писал News.ru, вице-президент США Майк Пенс попытался прогнать постоянного представителя Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкаде с заседания Совбеза.

Общество Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили предложение повысить штрафы за превышение скорости Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.

Футбол Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".

Общество СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

Политика Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.

Происшествия В Петербурге эвакуируют «Меги» на Парнасе и Дыбенко Вслед за эвакуацией «Континента» на проспекте Стачек, в Петербурга началась эвакуация в «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».

Здоровье В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Общество Косметический бренд Lush уходит из соцсетей Со следующей недели британский косметический бренд Lush будет использовать соцсети по-минимуму, говорится на официальной странице компании в Instagram.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Политика Трамп рассказал о попытке госпереворота в США Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.