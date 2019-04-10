Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
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«Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный полностью с использованием нафтила в качестве горючего планируется после 2020 года», - цитирует в своей ленте новостей РИА «Новости» генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
Обновлено вчера в 21:14
Технологии
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Футбол
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