Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Политика Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях Получившая замечание от Вячеслава Володина депутат объяснила мат в соцсетях.

Политика Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Транспорт ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Шоу-бизнес Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Авто Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали в России Как выяснили эксперты «Цена Авто», на этот раз в России подорожали кроссовер Mazda СX-5 (на 20-65 тыс. рублей) и пикап Mercedes-Benz X-Class (42 – 126 тыс. рублей).

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Политика Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2» Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.

Происшествия Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.

Экономика Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.

Космос С космодрома Восточный запустят ракету на нафтиле «Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный полностью с использованием нафтила в качестве горючего планируется после 2020 года», - цитирует в своей ленте новостей РИА «Новости» генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.

Технологии Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.

Экономика Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Общество Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Футбол РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» из-за Кубка Гагарина 13 апреля хоккейный ЦСКА примет омский "Авангард" в 17:00 по московскому времени. предлагает поставить на победу "армейцев" в матче с оренбуржцами с.