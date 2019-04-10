Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день дракиРИА Новости 12:41

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

РИА Новости12:41

Кокорин о счете в «Кофемании» и стриптиз-клубе: «А пресса говорила, что мы два с половиной миллиона потратили»

Sports.ru13:30

Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Чемпионат12:12

Счет компании Кокорина и Мамаева в «Кофемании» составил 264 тысячи рублей

Спорт-Экспресс12:05

Кокорин и Мамаев потратили почти 400 тысяч рублей в день драки

Матч ТВ12:50

Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Sport24.ru12:18

Компания Мамаева и Кокорина потратила в стриптиз-клубе и «Кофемании» 396 тысяч 950 рублей

Советский спорт12:24
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Как выяснили эксперты «Цена Авто», на этот раз в России подорожали кроссовер Mazda СX-5 (на 20-65 тыс. рублей) и пикап Mercedes-Benz X-Class (42 – 126 тыс. рублей).
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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