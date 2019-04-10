Происшествия

Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублейРоссийская газета 12:39

Завершился второй день слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
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Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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