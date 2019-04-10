Происшествия
Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублейРоссийская газета 12:39
Завершился второй день слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
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