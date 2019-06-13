Происшествия
Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливостиБИЗНЕС Online вчера в 09:43
Сегодня суд в Москве рассматривает апелляции спортсменов. «Хотелось бы выйти», — ответил Кирилл Кокорин на вопрос судьи, что он просит от судебной коллегии. Мамаев выразил уверенность в том, что после сегодняшнего заседания суда ничего не изменится.
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Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС
Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено вчера в 05:12
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России
Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт
Во Владивостоке подорожает проезд в автобусах
Следует ожидать повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Япония разместит в районе спорных с Китаем островов новейший корабль
Япония намерена разместить новейший патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов Сенкаку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Правозащитники сообщили о казни осуждённого за убийство в Белоруссии
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Сбербанк откажется от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем
Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина приняла решение развестись с мужем после 14 лет брака. Об этом актриса написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье
Добровольно сдающие кровь омичи отмечают праздник
По статистике почти половина россиян сдавала кровь, 12% донорами становились лишь раз в жизни.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение
Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева
Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08