Происшествия

Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливостиБИЗНЕС Online вчера в 09:43

Сегодня суд в Москве рассматривает апелляции спортсменов. «Хотелось бы выйти», — ответил Кирилл Кокорин на вопрос судьи, что он просит от судебной коллегии. Мамаев выразил уверенность в том, что после сегодняшнего заседания суда ничего не изменится.
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Александр Кокорин: «От суда прошу справедливости»

Матч ТВвчера в 06:00

Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

РБКвчера в 05:59

Брат Кокорина: в моих действиях не было хулиганства

RT на русскомвчера в 05:50

К. Кокорин: «В юридическом плане не силен, но хулиганства не было»

Sport24.ruвчера в 06:11

Кирилл Кокорин выступил на суде с последним словом

Спорт-Экспрессвчера в 09:04

Александр Кокорин попросил у суда справедливости

News.ruвчера в 05:34

Кирилл Кокорин: хотелось бы выйти

Чемпионатвчера в 05:46
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Политика

Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС

Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено вчера в 05:12
Транспорт

СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах

В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено вчера в 23:31
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА

"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт

Во Владивостоке подорожает проезд в автобусах

Следует ожидать повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Япония разместит в районе спорных с Китаем островов новейший корабль

Япония намерена разместить новейший патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов Сенкаку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов

Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Правозащитники сообщили о казни осуждённого за убийство в Белоруссии

Обновлено вчера в 10:59
Экономика

Сбербанк откажется от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина приняла решение развестись с мужем после 14 лет брака. Об этом актриса написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Наука

Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными

Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено вчера в 20:30
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье

Добровольно сдающие кровь омичи отмечают праздник

По статистике почти половина россиян сдавала кровь, 12% донорами становились лишь раз в жизни.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение

Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии

Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева

Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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