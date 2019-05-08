Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные срокиРИА Новости 12:57
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
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