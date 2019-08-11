Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонииГазета.Ru 01:46
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
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Начальник колонии №4 Сергей Плясов сообщил "СЭ", что исправительное учреждение предоставит положительную характеристику на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева.Спорт-Экспресс01:30
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