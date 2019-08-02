Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобожденииRT на русском 09:36
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ходатайства были поданы в Алексеевский суд Белгородской области.
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с чего всё началось
«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.Агентство Москва09:18
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