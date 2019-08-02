Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобожденииRT на русском 09:36

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ходатайства были поданы в Алексеевский суд Белгородской области.
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с чего всё началось

Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.
Агентство Москва09:18

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Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

РИА Новости09:57

Кокорин и Мамаев подали на УДО

Телеканал 360°09:24

Кокорин и Мамаев подали на УДО

Комсомольская правда09:32

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

РБК09:31

Мамаев и братья Кокорины подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении

ТАСС09:35

Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Агентство Москва09:18
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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