Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобожденииRT на русском 09:36
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ходатайства были поданы в Алексеевский суд Белгородской области.
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с чего всё началось
В Алексеевский районный суд Белгородской области поступили ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.Интерфакс-Спорт09:36
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