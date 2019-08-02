Футбол

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобожденииRT на русском 09:36

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ходатайства были поданы в Алексеевский суд Белгородской области.
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с чего всё началось

Мамаев и братья Кокорины подали на УДО

В Алексеевский районный суд Белгородской области поступили ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.
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Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

РИА Новости09:57
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Александр Кокорин
Российский футболист
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