Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобожденииВести.Ru 09:40
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Дата его рассмотрения пока не назначена.
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с чего всё началось
«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.Агентство Москва09:18
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