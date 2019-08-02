Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобожденииРИА Новости 09:57
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии. Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области.
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с чего всё началось
«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.Агентство Москва09:18
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