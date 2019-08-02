Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобожденииRT на русском 09:36

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ходатайства были поданы в Алексеевский суд Белгородской области.
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с чего всё началось

Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.
Агентство Москва09:18

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Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

РИА Новости09:57

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Матч ТВ09:54

Попугай, «Гелик», шантаж. Скандалы семьи Мамаевых

Спорт-Экспресс09:30

Мамаев и братья Кокорины подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении

ТАСС09:35

Кокорин и Мамаев подали на УДО

Комсомольская правда09:32

Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Агентство Москва09:18

Кокорины и Мамаев подали заявления на УДО

Sports.ru09:39
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Спорт

Губанова заявила, что Загитова не заслужила золотую медаль

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Наука

В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»

Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»

Обновлено в 10:15
Политика

В офисе Зеленского не слышали об отставке Богдана

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию распространившуюся в украинских СМИ о том, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Кино

Названа дата премьеры мультсериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»

Напомним, в 2017 году мультсериал «Сказочный патруль» стал лауреатом премии «Икар», шоу также получило серебряную награду международной премии Cyber Sousa в номинации «Лучший иностранный анимационный сериал».
Обновлено вчера в 06:06
Политика

В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Политика

Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.
Обновлено в 08:57
Политика

МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
Обновлено в 09:34
Происшествия

«Проект»: Через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей из-за рубежа

«Проект» располагает сведениями, что уголовное дело в отношении членов ФБК может быть возбуждено по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем».
Обновлено в 09:56
Авто

Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California

После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Общество

С начала года экспортировали более 126 тыс. декалитров кубанского вина

Обновлено в 09:21
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Авто

Представлена базовая версия электрокроссовера Audi e-tron

На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

28-летний житель Петербурга сообщил следователям причину убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Происшествия

По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых

Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Политика

Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах

Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодном августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
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Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина

Обновлено в 06:50
Наука

За 8 лет погибли 99% представителей вида морских свиней вакита

Сотрудники Королевского общества открытых наук изучили данные о популяции калифорнийских морских свиней на момент 2018 года.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Музыка

Maruv выпустила новую песню на русском языке

Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
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Общество

Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян

С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
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Происшествия

В Киеве обрушилась часть Паркового моста

Обновлено в 09:20
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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