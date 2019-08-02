Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобожденииRT на русском 09:36
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ходатайства были поданы в Алексеевский суд Белгородской области.
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с чего всё началось
«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.Агентство Москва09:18
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
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Политика
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Политика
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Политика
МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
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Происшествия
«Проект»: Через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей из-за рубежа
«Проект» располагает сведениями, что уголовное дело в отношении членов ФБК может быть возбуждено по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем».
Обновлено в 09:56
Авто
Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Авто
Представлена базовая версия электрокроссовера Audi e-tron
На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
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28-летний житель Петербурга сообщил следователям причину убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Происшествия
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Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
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Обновлено в 09:33
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В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Наука
За 8 лет погибли 99% представителей вида морских свиней вакита
Сотрудники Королевского общества открытых наук изучили данные о популяции калифорнийских морских свиней на момент 2018 года.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20