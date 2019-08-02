«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении (УДО).

Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО

Происшествия Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.

Футбол Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.

Политика Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Политика Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета РФ Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ, распоряжение российского лидера опубликовано на портале правовой информации.

Баскетбол Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разностью +40 Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Баскетбол Кузма хотел бы, чтобы Энтони перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма заявил, что был бы рад переходу Кармело Энтони в калифорнийский коллектив.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Здоровье Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.

Происшествия В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.

Авто Назван ТОП-5 самых надежных и ресурсных моторов Опираясь на мнение специалистов, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших массовых моторов, отличающихся высокой надежностью и большим ресурсом.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.

Армия и оружие Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля» На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.