Футбол

Кокорин и Мамаев подали прошение об УДОRT на русском вчера в 18:25

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении (УДО).
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с чего всё началось

Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.
Агентство Москвавчера в 09:18

Подробнее о событии

Руководитель коллегии адвокатов оценил шансы Кокорина и Мамаева на условно-досрочное освобождение

Sport24.ruвчера в 11:57

Юристы оценили вероятность получения УДО Кокориным и Мамаевым

Матч ТВвчера в 12:08

Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Агентство Москвавчера в 09:18

Кокорины и Мамаев подали заявления на УДО

Sports.ruвчера в 09:39

Мамаев и братья Кокорины подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении

ТАССвчера в 09:35

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

РИА Новостивчера в 09:57

Кокорин и Мамаев подали на УДО. А когда они должны выйти?

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

Обновлено в 01:35
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол

Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность

Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ, распоряжение российского лидера опубликовано на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Обновлено вчера в 23:22
Баскетбол

Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разностью +40

Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Баскетбол

Кузма хотел бы, чтобы Энтони перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма заявил, что был бы рад переходу Кармело Энтони в калифорнийский коллектив.
Обновлено в 02:11
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Обновлено в 01:40
Космос

Меняющий в полете свою форму объект сняли на видео над Кембриджем

Британец запечатлел в ночном небе над Кембриджем непонятный светящийся объект.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Cтадион «Ростова» дисквалифицирован за инцидент с фанатами «Спартака»

Обновлено вчера в 09:35
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Здоровье

Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией

Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Авто

Назван ТОП-5 самых надежных и ресурсных моторов

Опираясь на мнение специалистов, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших массовых моторов, отличающихся высокой надежностью и большим ресурсом.
Обновлено в 01:00
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»

На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Футбол

Месси дисквалифицирован на три месяца

Обновлено в 02:03
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь

В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:20
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
ЖКХ

В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии

Обновлено в 01:22
Политика

Путин и Трамп поговорили по телефону

Обновлено 31 июля в 17:00
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено вчера в 13:07
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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