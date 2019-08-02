Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошение об УДОRT на русском вчера в 18:25
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении (УДО).
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с чего всё началось
«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.Агентство Москвавчера в 09:18
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Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО
Агентство Москвавчера в 09:18
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