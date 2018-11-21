Происшествия

Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО
Газета.Ru
09:29

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев перечислили избитому ими 8 октября водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:29
с чего всё началось

Источник: Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы, перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала деньги в счет компенсации морального и материального вреда.
ТАСС08:07

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, по некоторым данным, перечислили деньги водителю, которого они избили

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Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО

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Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате денег водителю

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Кокорин и Мамаев отправили деньги избитому водителю

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Источник: Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю

ТАСС08:07
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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