Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания. Как уточнил представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, также этапированы были двое сообщников экс-игроков сборной России.

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

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