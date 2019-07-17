Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изолятореВести.Ru 07:38

Ранее телеграм-канал Mash разместил видео, на котором люди, похожие на Кокорина и Мамаева, играли в футбол. Но, как сообщил газете "Спорт-Экспресс" начальник колонии Сергей Плясов, Кокорин и Мамаев не могли играть в футбол, так как оба пребывают в штрафном изоляторе.
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с чего всё началось
Телеграм-канал Mash
 опубликовал видео того, как осуждённые экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол в исправительной колонии.
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Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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