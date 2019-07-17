с чего всё началось

Ранее телеграм-канал Mash разместил видео, на котором люди, похожие на Кокорина и Мамаева, играли в футбол. Но, как сообщил газете "Спорт-Экспресс" начальник колонии Сергей Плясов, Кокорин и Мамаев не могли играть в футбол, так как оба пребывают в штрафном изоляторе.

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

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