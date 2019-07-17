Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изолятореВести.Ru 07:38

Ранее телеграм-канал Mash разместил видео, на котором люди, похожие на Кокорина и Мамаева, играли в футбол. Но, как сообщил газете "Спорт-Экспресс" начальник колонии Сергей Плясов, Кокорин и Мамаев не могли играть в футбол, так как оба пребывают в штрафном изоляторе.
Читать в источнике
Обсудить12
с чего всё началось
Телеграм-канал Mash
 опубликовал видео того, как осуждённые экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол в исправительной колонии.
Life.ru06:10

Подробнее о событии

В УФСИН Белгородской области опровергли информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе

Sport24.ru07:43

Как Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

Газета.Ru08:46

Кокорин и Мамаев впервые сыграли в футбол в колонии (видео)

Советский спорт05:38

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂

Sports.ru05:10

УФСИН: «Кокорин и Мамаев не попадали в штрафной изолятор»

Матч ТВ08:13

Кокорин и Мамаев — в блатном отряде: распорядок дня, питание

Чемпионат06:27

Пресс-служба УФСИН о видео с Кокориным и Мамаевым: «На территории исправительного учреждения съемки не проводились»

Спорт-Экспресс09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Ираке убили турецкого дипломата

В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15

Обновлено в 08:29
Политика

Володин предложил внести изменения в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 04:54
Интернет

Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации

Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика

Путин и Лукашенко посетили Валаам

Владимир Путин неоднократно посещал монастырь на Валааме - в прошлом и позапрошлом году был там в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа 11 июля.
Обновлено в 09:24
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Политика

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.
Обновлено в 06:53
Технологии

Google официально закрыла проект поисковика с цензурой для Китая

Спорный проект Google по разработке цензурной версии поисковика для Китая официально отменён.
Обновлено в 06:03
Политика

Песков: Россия не считает объективным следствие по делу MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает следствие и суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing объективными.
Обновлено в 08:22
Авто

УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКП

Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:05
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Авто

Старенький Chrysler PT Cruiser уничтожили шаром для боулинга

Обновлено в 09:42
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о квотировании выбросов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Обновлено вчера в 07:04
Наука

Обертон ускорил капли над поверхностью вибрирующего силиконового масла

Австралийские физики исследовали движение капель, которые образуются над поверхностью вибрирующего силиконового масла, и обнаружили несколько новых типов капель и коллективного движения.
Обновлено в 07:49
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Политика

За месяц российское гражданство получили 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За месяц более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено в 08:08
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное