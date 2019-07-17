Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изолятореВести.Ru 07:38

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе. Причина применения дисциплинарной меры в Александру и Павлу пока неизвестны.
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Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂

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Газета.Ru06:40

Кокорин и Мамаев — в блатном отряде: распорядок дня, питание

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Начальник колонии, где сидят Кокорин и Мамаев: «Какой футбол? Они сейчас в штрафном изоляторе»

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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