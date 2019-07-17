Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изолятореВести.Ru 07:38

Ранее телеграм-канал Mash разместил видео, на котором люди, похожие на Кокорина и Мамаева, играли в футбол. Но, как сообщил газете "Спорт-Экспресс" начальник колонии Сергей Плясов, Кокорин и Мамаев не могли играть в футбол, так как оба пребывают в штрафном изоляторе.
Читать в источнике
Обсудить15
с чего всё началось
Телеграм-канал Mash
 опубликовал видео того, как осуждённые экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол в исправительной колонии.
Life.ru06:10

Подробнее о событии

В УФСИН Белгородской области опровергли информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе

Sport24.ru07:43

УФСИН: «Кокорин и Мамаев не попадали в штрафной изолятор»

Матч ТВ08:13

Пресс-служба УФСИН о видео с Кокориным и Мамаевым: «На территории исправительного учреждения съемки не проводились»

Спорт-Экспресс09:02

В УФСИН опровергли информацию о помещении Кокорина и Мамаева в изолятор

Чемпионат09:50

Кокорин и Мамаев впервые сыграли в футбол в колонии (видео)

Советский спорт05:38

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Их уже обрили ✂

Sports.ru05:10

ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО

РБК08:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
Политика

Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17

Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Суд продлил на три месяца арест украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Политика

Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400

Обновлено вчера в 15:03
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Наука

Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео

Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт

В Москве затопило Дмитровское шоссе

Обновлено в 10:25
Авто

Porsche тестирует виртуальную реальность для пассажиров

Мультимедийная система нового поколения использует за основу технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 10:19
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Политика

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Застрявшие в Греции российские туристы вылетели в Волгоград

Обновлено в 10:10
Происшествия

«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Общество

В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

Обновлено в 09:30
Происшествия

Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:32
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное