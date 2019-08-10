Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонииГазета.Ru 13:05
Встреча прошла в формате пять на пять и завершилась победой со счетом 4:2 в пользу команды арестантов - "Золотого льва", - в составе которой Мамаев даже отметился хет-триком. Вместе с Александром Кокориным хавбек "Краснодара" провел полные два тайма по 20 минут каждый.
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