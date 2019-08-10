Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонииГазета.Ru 05:44
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют". Товарищеский матч завершился со счетом 4:2.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:56, Вашингтон
Общество
«Совершенно очевидно, что динамика этих митингов минусовая»
По данным МВД столицы на 15.37, на проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек.
Обновлено в 08:54
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От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
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«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Обновлено в 09:57
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
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Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
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Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В центре Москвы начались задержания возле администрации президента
Сама администрация президента оцеплена полицией и Росгвардией.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Спорт
Московские школьники привезли с олимпиады в Венгрии две медали
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике прошла в городе Кестхей Школьники из Москвы привезли золотую и серебряную медали с прошедшей в Венгрии Международной олимпиады по астрономии и астрофизике.
Обновлено в 07:27
Политика
Годовщину независимости Украины отпразднуют в новом формате
Обновлено в 11:28
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Kingston запустила в продажу модули под AMD EPYC
Благодаря показателю 3200 МТ/с, частоте работы памяти нового поколения, поддерживаемой семейством процессоров AMD EPYC, каждый модуль DIMM обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/с.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье
Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
В смартфонах от Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса»
Мобильные устройства, выпускаемые компанией Huawei, могут обзавестись голосовым помощником «Яндекса».
Обновлено в 09:22
Общество
В Минкомсвязи не ждут быстрого развития технологии 5G в России
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что рассчитывать на быстрое развитие технологии 5G в России не стоит, так как у сотовых операторов еще не окупились затраты на 3G и 4G.
Обновлено в 10:45
Общество
В Брянске активисты вышли на одиночные пикеты «За честные выборы»
В Брянске активисты вышли на площадь Ленина с рядом одиночных пикетов «в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, против полицейского произвола и против политических репрессий».
Обновлено в 08:37
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 — был стальным, стал просто металлическим
В России Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 + предлагаются для предзаказа за 76990 и 89990 рублей соответственно.
Обновлено в 09:48
Футбол
Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:1). 26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех
Ранее областное МЧС сообщало, что при лобовом столкновении двух автомобилей на автодороге Волгоград - Астрахань погибли трое, в том числе ребенок.
Обновлено в 07:26
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Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05