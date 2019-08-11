В Белгородской области состоялся матч по мини-футболу между командами клуба "Салют" и "Золотой лев" из исправительной колонии №4. Как передает ОТР, за заключенных сыграли две знаменитости. Это бывшие игроки футбольной сборной страны Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Кокорин и Мамаев сыграли в мини-футбол в исправительной колонии

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