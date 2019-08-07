Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонииГазета.Ru 05:44
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют". Товарищеский матч завершился со счетом 4:2.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Культура
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Обновлено в 06:09
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
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Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «Атлетико» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики» за 126 млн евро.
Обновлено в 14:02
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Глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что командование украинской операции объединенных сил разрешило снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.
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Обновлено в 13:56
Общество
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Обновлено в 13:14
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
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