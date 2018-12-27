с чего всё началось

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол с охраной «Бутырки» в разных составах.

Кокорин и Мамаев проведут матч с сотрудниками СИЗО в разных составах

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Происшествия Происшествия Неизвестные напали на церковь в Вене Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.

Происшествия Происшествия В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".

Транспорт Транспорт Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца» Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".

Армия и оружие Армия и оружие Борисов оценил испытания «Авангарда»

Путешествия Путешествия Турция вводит для туристов налог на безопасность Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Политика Политика Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4% В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.

Культура Культура Песков признался, что «сбежал» с президентского приема ради шоу Навки Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль.

Происшествия Происшествия Суд назначил штраф за недонесение о подготовке теракта в Петербурге Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, который знал о готовящемся теракте в Казанском соборе, но не сообщил в правоохранительные органы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Общество Общество Симферопольская ТЭС вышла на полную мощность Симферопольская ТЭС в четверг была выведена на полную мощность, запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

Экономика Экономика В Минтрансе рассказали об экономии России от Крымского моста В Минтрансе подсчитали, сколько будут экономить российские автомобилисты, благодаря мосту через Керченский пролив, а также, к какому году он окупится, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

Политика Политика На приеме в Большом театре Путин назвал главные события 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Нового года в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и разным для каждого.

Политика Политика Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение президента России Напомним, традиционно обращения президента записываются на территории или поблизости Кремля.

Происшествия Происшествия В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.

Происшествия Происшествия Аварийно севший в Ханты-Мансийске рейс вылетел в Москву Ранее в справочной аэропорта Ханты-Мансийская РИА Новости сообщили, что самолет Utair совершил аварийную посадку около 18.00 местного времени (16.00 мск).

Политика Политика Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Общество Общество МВД хочет внести изменения в паспорта россиян МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.

Происшествия Происшествия Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала «В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».

Происшествия Происшествия СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Происшествия Происшествия Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.

Происшествия Происшествия В выселенном здании в центре Москвы вспыхнул пожар Сообщается, что загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Общество Общество Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Армия и оружие Армия и оружие Американские СМИ отреагировали на испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Спорт Спорт Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.

Происшествия Происшествия В Чувашии задержали директора ГУП «Биологические очистные сооружения» "Директор новочебоксарских биологических очистных сооружений Сергей Анисимов задержан", - сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать причину задержания.