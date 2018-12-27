Футбол
Завершено предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина
Завершено предварительное следствие в отношении Мамаева и КокоринаРЕН ТВвчера в 14:40
Завершено предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова в своем Instagram.
РЕН ТВвчера в 14:40
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с чего всё началось
"Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался", - написала адвокат в Instagram.ТАССвчера в 14:41
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