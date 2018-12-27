Футбол

Завершено предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина
РЕН ТВ
вчера в 14:40

Завершено предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова в своем Instagram.
РЕН ТВвчера в 14:40
с чего всё началось
"Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался", - написала адвокат в Instagram
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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