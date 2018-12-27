с чего всё началось

Завершено предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова в своем Instagram.

Завершено предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина

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